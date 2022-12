Farevarsel for snøskredfare

Det er sendt ut farevarsel for betydeleg snøskredfare i Indre Sogn frå i morgon onsdag 21. desember. Skredvarslingstenesta Varsom opplyser at det er krevjande forhold. Ferdsel i bratt terreng krev erfaring og kunnskap. I tillegg til ustabile nysnøflak finst det vedvarande svake lag under fokksnøen.