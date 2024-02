Farevarsel for skred på Vestlandet

Det er sendt ut oransje farevarsel om snøskred flere steder på Vestlandet i helga. Oransje farevarsel betyr at det er en betydelig skredfare. Ifølge varsom.no er det kraftig vind og snø som gir økt skredfare i områdene. Det ber folk unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø.

Dette gjelder Hardanger, Heiane, Indre Fjordane, og på Voss. For Hardanger og Heiane gjelder dette både fredag og lørdag, mens at det kun er oransje farevarsel for skred på Voss på lørdag. Det samme gjelder for Indre Fjordane. Det er også sendt ut gult farevarsel for Indre Sogn fredag og lørdag.