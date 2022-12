Farevarsel for regn på Vestlandet

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for mye regn på fredag. Over 400 meter er det ventet snø, og utover dagen faller nedbøren som snø over 800 meter. Det er varslet om at det lokalt kan komme 60 millimeter regn på 12 timer. – Vær forberedt på utfordrende kjøreforhold i områder hvor snø går over til regn, melder Meteorologene på Twitter.

Norges vassdrags- og energidirektorat har også sendt ut varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare på gult nivå for deler av Vestlandet og Agder.