Farevarsel for lyn i morgontimane

Et farevarsel blei sendt ut for Vestlandet om mye lyn fra onsdag kveld til i dag tidlig. Varselet gjelder fra Ålesund i nord til Agder i sør. Folk rådes til å vurdere diverse forebyggende tiltak, for eksempel å koble fra elektriske apparater, unngå åpne sletter og store trær og droppe kveldsbadet.

Faren skal være over ved 7.30-tiden torsdag.