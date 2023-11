Farevarsel for is i Hordaland

Meteorologisk Institutt har sendt ut et gult farevarsel for is på veier i ytre strøk av Hordaland. Varselet gjelder fram til klokken 12 onsdag.

Dette kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold, og transporttjenester kan bli påvirket. Folk som skal ut på veien oppfordres til å sjekke veimeldinger.