Fare for snø i fjellet

Det er sendt ut gult farevarsel for snø. Frå laurdag kveld og utover søndag er det venta snøbyer over 600–800 meter. Varselet gjeld for deler av fjellet i Sør-Noreg, Hordaland og Sogn og Fjordane og varer fram til søndag kveld, melder Meteorologisk institutt.