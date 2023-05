Fare for skogbrannar

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for skogbrann for store delar av kysten på Vestlandet. Vegetasjon kan lett kan ta fyr og store område kan bli råka. Rådet er å vere forsiktig med open eld. Det blir no vurdert førebyggande tiltak i samarbeid med ulike aktørar for beredskap.