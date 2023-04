Fare for kolonne på Rv 50 Hol-Aurland

Det er fare for kolonne på Rv 50 Hol-Aurland, melder Vegtrafikksentralen. Årsaka er dårleg sikt og fare for snøfokk. Det er sendt ut gult farevarsel for snøfokk på fjella i Sør-Noreg i dag. Varselet gjeld frå klokka 13 til klokka 02 natt til tysdag.