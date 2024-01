Fare for kolonne

På E134 Haukelifjell er det i kveld stor fare for kolonnekøyring. Måndag er det fare for stengd veg. Dersom du skal over Haukelifjell i dag, bør du reise tidleg. Vegtrafikksentralens sør tilrår alle som er i fjellet om å reise heim tidleg for å unngå stengde vegar og kolonnekøyring.