Får utbetalt 6 millionar dollar i erstatning

Familien til Nora Davis får utbetalt nær 6 millionar dollar i erstatning, skriv Bergens Tidende. Erstatninga, som svarar til kring 60 millionar kroner, må betalast ut innan to veker, står det i dommen frå Gulating lagmannsrett.

For ti år sidan fekk Nora ein alvorleg hjerneskade under fødselen på Kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Familien har kravd at ho må få erstatning som er stor nok til å dekke utgiftene med livslang pleie i USA.

Familien vant fram i Høgsterett i fjor sommar og saka i lagmannsretten handla om storleiken på erstatninga.