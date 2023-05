Far tiltalt for seksuelt overgrep

Ein mann i Sogn og Fjordane er tiltalt for seksuelle overgrep mot dottera då ho var under 14 år. I tiltalen kjem det fram at mannen ved gjentatte høve fekk dottera til å utføre seksuelle handlingar på han. Overgrepa skal ha skjedd både heime og på eit hotell. Rettssaka skal etter planen starte i september ved Sogn og Fjordane tingrett.