Får tilbake lappen etter vill taxiferd

Politiet har besluttet at taxisjåføren som satt bak rattet i drosjen som kjørte i vill fart over Torgallmenningen 13. mai skal få sertifikatet tilbake. Det melder BT.

Politiadvokat Kjersti Katrine Svendsen opplyser til avisen at det er saksbehandlingstiden som gjør at beslaget blir opphevet og at det fortsatt ikke er tatt stilling til skyldsspørsmålet.

Taxisjåføren er siktet for uaktsom kjøring, men nekter straffskyld.