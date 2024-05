Får sleppa ut farlege kjemikaliar frå skip

Miljødirektoratet har godkjent søknad frå Equinor om utslepp av kjemikaliar frå produksjonsskipet Johan Castberg, skriv E24.

Utsleppa skal skje i fjorden mellom Stord og Kvinnherad i samband med testing av skipet, som snart er ferdig.

Fleire av kjemikaliane er veldig giftige, men Miljødirektoratet meiner mengdene er små og at konsekvensane vil vera avgrensa.

I tillegg til kjemikaliar, skal skipet sleppa ut kloakk og avløpsvatn i testperioden. Over 500 personar skal vera om bord. Miljødirektoratet er uroa for desse utsleppa, og meiner dette må verta fortynna på best mogleg måte.

Naturvernforbundet seier til E24 at Equinor burde gjort meir for å avgrensa utsleppa.