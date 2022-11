Far også sikta for grov mishandling

I januar i år vart ein gut innlagd med underernæring på Haukeland universitetssjukehus. Frå før er mora til guten sikta for grov mishandling, men no er også faren sikta, melder BT.

– Begge foreldra har no status som sikta for å ha utsett sine to yngste barn for krenkingar i form av å ha latt vera å skaffe dei fysisk og psykisk helsehjelp, samt utsett dei for grov omsorgssvikt, seier politiadvokat Camilla Moe til avisa.