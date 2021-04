Far og to ungar vart tekne av skred - kom frå det med skrekken

Stardalen ligg i Jølster i Sunnfjord, og området er populært for toppturar. Først kom det melding om eitt skred, men no er det klart at det har gått to. Det er stor fare for snøskredfare i området.

Politiet har no avslutta søket., og ingen er sakna eller skadd. Dei har snakka med om lag 40 personar som har vore i fjellet, og sjekka bilar i nærleiken.

Tre personar, ein far og to ungar vart tekne av skredet, medan mor kom seg unna.

Alle fire er i god fysisk behald.

REDNINGSAKSJON: Redningshelikopter på veg til skredet. Foto: NRK-tipsar

– Skredet skal vere ganske stort, og har gått høgt oppe i fjellet. Vi har fått tips frå vitne, seier operasjonsleiar Eivind Hellesund.

Klokka 14.35 melder politiet om at ingen skal vere sakna.

– Vi er i kontakt med fleire personar som har vore i området, og jobbar med å kartlegge kva desse har sett og kven dei har vore med. Både profesjonelle og frivillige jobbar på spreng.

Stor aksjon

Meldinga om skredet kom like etter klokka 13.

– Det har gått høgt oppe i fjellsida, under toppen av Tortnegrøegga, seier vaktkommandør Helge Lund.

Det er ikkje meldt om nokon sakna.

– Det er ikkje meldt om personskade, seier vaktkommandør Helge Lund.

AKSJON GÅR FØRE SEG: Naudetatane jobbar med å kartlegge om det har vore fleire i området. Foto: Torje Bjellaas / NRK

Helikopter, lavinehundar og bakkemannskap er på staden. Naudetatane jobbar no med å kartlegge om det har vore fleire i området.

Tre snøskred

Det er òg meldt om eit snøskred i Luster i Sogn.

Etter å ha klarert området med helikopter, og dei såg at det ikkje var skispor i området, avbraut dei aksjonen i Luster, meldte politiet.

Varsom har meldt om høg snøskredfare heile helga.

Irene Befring går ofte på tur i Stardalen, og har opplevd fleire store skred der.

ERFAREN: Irene Befring er kjent i området, og veit at det er utsett for skred. Foto: Torje Bjellaas / NRK

– Eg har stor respekt for området. No har det vore mykje vind og mykje snø i høgda. Då går det ofte skred, seier Befring.

Befring var på skitur i dag, men valde ei annan rute på grunn av den høge skredfaren.