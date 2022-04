Far og sønn hoppet fra brennende båt: – Dramatisk

Lørdag begynte det å brenne i en fritidsbåt på 40 fot i Lysefjorden, mellom Bergen og Bjørnafjorden.

En mann i 50-årene og sønnen hans på 17 år, var om bord i båten, skriver BT. Da mayday-signalet ble sendt ut, var fergen MF «Møkstrafjord» like ved.

Far og sønn ble nødt til å hoppe i vannet etter hvert som brannen utviklet seg. Fergemannskap kom seg raskt ut i en livbåt, og plukket opp begge to.

På fergen sto Øystein Østervold og filmet.

– Det var dramatisk å se flammene og hvor fort det går. På halvannet minutt gikk det fra røyk til full fyr.

SE VIDEO: Båten sto i full fyr. Far og sønn hoppet i vannet, og ble plukket opp av en livbåt før ambulansebåten kom til stedet. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Båten sto i full fyr. Far og sønn hoppet i vannet, og ble plukket opp av en livbåt før ambulansebåten kom til stedet.

Østervold forteller at det var liten kuling, men at fergen laget le for fritidsbåten.

Dette bidro til å gjøre redningsaksjonen lettere.

Han roser nå alle som bidro, men spesielt fergemannskapet som var først på stedet.

– Jeg er selv skipper, og synes fergemannskapet gjorde en kjempejobb. Alt var etter boken.

Forberedt på flere båtulykker i påsken

Ambulansearbeider Tor Kenneth Aase var en av dem som tok en helsesjekk på far og sønn.

– Vi sjekket at de ikke hadde fått i seg røyk, og passet på at de fikk i seg varmen igjen.

Aase forteller at de nå går inn i en høysesong med ulykker på sjøen.

– Det kan ofte bli travelt i påsken, spesielt hvis det blir litt finere vær. Folk har satt ut båtene og tar de første turene ut. Da er det viktig at de sjekker at alt er i orden.

OFTE TRAVELT I PÅSKEN: Ambulansearbeider Tor Kenneth Aase var med på redningsaksjonen. Han forteller at det ofte blir travelt på sjøen i påsken. Foto: Privat

Hvert år brenner det imellom 250 og 300 fritidsbåter, ifølge Redningsselskapet.

Redningsselskapet bekrefter også at det er flere båtulykker i påsken. De har nå skjerpet beredskapen på sine redningsskøyter inn mot høytiden.

De minner folk om å sjekke både båt og utstyr før man legger ut på tur.

– Noe av det viktigste du kan gjøre er å sørge for godt vedlikehold slik at branner ikke oppstår, sier Ståle Eikeland, beredskapsrådgiver i Redningsselskapet.

Roser fergemannskapet

Fritidsbåten sank til slutt i Lysefjorden, og det er usikkert om den skal heves igjen, skriver BA. Det skal være nærmere 700 liter diesel om bord, som kan lekke ut.

Politiet har opprettet sak, og avhørt båtføreren.

Mens fergemannskapet plukket opp far og sønn fra vannet, var ambulansebåten MS «Austevolljenta» på vei.

Marius Strømmen er skipsfører på ambulansebåten MS «Austevolljenta». Etter fergemannskapet plukket opp far og sønn fra vannet, fikk han og kollegaene dem over i ambulansebåten.

Far og sønn kom uskadd fra ulykken, men årsaken til brannen er fremdeles ikke kjent.

– Båtbrann er alltid skummelt. Det er viktig er at en har det litt i bakhodet og sjekker båtene sine. Slike ting skjer fra tid til annen, og det skjer utrolig fort i plastbåt, sier Strømmen.