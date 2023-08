Far og son må i fengsel

Ein mann i 60-åra og sonen i 40-åra er i Sogn og Fjordane tingrett dømde til fengsel i høvesvis 30 og 60 dagar. Over ein periode på halvanna år førte ikkje faren rekneskap for selskapet han dreiv saman med son sin. Sonen rapporterte ikkje inn, og skatta heller ikkje for, over 1,1 milioner kroner som han tok ut i løn frå det same selskapet. Han må også betale 25.000 kroner i bot.