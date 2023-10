Får nei til å setja opp nytt naust

Statsforvaltaren i Rogaland seier nei til å setja opp nytt naust på Flatholmen i Fitjarøyane, trass i at grunnarbeidet er ferdig for lenge sidan og det finst eit gammalt byggjeløyve. Avgjerda vart teken etter synfaring. Det går fram av eit brev som dei har sendt til Fitjar kommune. Saka har skapt stor merksemd, og avtroppande Fitjar-ordførar Harald Rydland har meint at staten sin forlenga arm her blandar seg inn i lokalpolitikk. Men Statsforvaltaren frå Rogaland, som settestatsforvaltar, er klar i si sak. Naustet kan ikkje byggjast. Det var avisa Sunnhordland som først omtalte saka.