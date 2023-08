Får millionbeløp for å kjempa mot falske nyheiter

Media City Bergen får to millionar kroner for å kjempa mot falske nyheiter, melder dei i ei pressemelding. Pengane kjem frå Agenda Vestlandet. Dei annonserte bidraget under eit arrangement om kunstig intelligens på Arendalsuka onsdag. Nettavisa M24 omtalte saka først.

Pengane blir gitt til Prosjekt Reynir, som ifølgje MCB skal løfta teknologi som motverkar desinformasjon.