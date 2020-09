Får kraftrabatt for ikkje å flytte ut – ny ordning kan spare bedrifta for 700 millionar i året

Da EU innførte sitt kvotesystem i 2005 gav det auka straumprisar i Noreg og i Europa. Dette innebar ein konkurransefordel for kraftkrevjande industri utanfor Europa, som ikkje hadde like strenge klimakrav og høge energiprisar.

For å motverke at kraftkrevjande industri flytter ut av Europa til land med mindre restriktiv klimapolitikk (karbonlekkasje), har EU gitt høve for å kompensere for auka kraftprisar (CO₂-kompensasjon).

Retningslinjene for CO₂-kompensasjon utløpar i 2020. EU har derfor sett i gang et arbeid med å lage nye retningslinjer for perioden 2021–2030. ESA vil lage tilsvarande retningslinjer for EFTA-landa (Noreg, Island og Liechtenstein).

Det er usikkert kor stor faren for karbonlekkasje er. Gjeldande retningslinjer har kriterium for kva for sektorar som skal sjåast som utsett for karbonlekkasje og maksimal tillaten støtte.