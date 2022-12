Får kraftig gebyrauke

Årdal var billigast i landet, men neste år aukar dei kommunale gebyra med nesten 50 prosent, skriv Sogn Avis. Det største hoppet skjer på renovasjonsbiten med ei auke på om lag 80 prosent. I dag betalar årdølene litt over 3300 kroner i året per husstand. I 2023 vil summen vera over 6000, ei auke på 2700 kroner.