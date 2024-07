Får ikkje stenge Hornelen Via Ferrata

Bremanger kommune får ikkje stenge Via Ferrata-løypa på Hornelen for allmenn bruk, det har Statsforvaltaren i Vestland bestemt. Kommunen vedtok i juni å stenge klatreløypa av omsyn til tryggleiken då løypa er krevjande. Statsforvaltaren har no gjort om vedtaket då det er i strid med friluftsformålet og reguleringsplanen.