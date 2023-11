Får gratis kollektivtransport

Fylkestinget vedtok torsdag at også papirlause flyktningar skal kunne få reise gratis med kollektivtransport. I fjor vedtok Vestland fylkeskommune å setje i gong eit prøveprosjekt med gratis kollektivtransport for asylsøkjarar med gyldig asylsøkjarbevis. No får tre frivillige organisasjonar ansvar for å administrere støtta slik at dei papirlause kan reise med kollektivtilbod når dei treng .