Får fortsette som rektor på HVL

Gunnar Ytri får fortsette som rektor på Høgskolen på Vestlandet (HVL) i fire nye år. Rektoråremålet gjelder fra og med 1. januar 2025.

Det vedtok høgskolestyret i dag.

— Jeg er glad for at styret viser meg tillit og har ansatt meg i et nytt åremål som rektor. Jeg har stor motivasjon for arbeidet og vil gjøre mitt beste for at høgskulen og det nye universitetet vårt skal utvikle og styrke seg, sier Yttri.