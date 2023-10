Etter ei to dagar lang rettssak er ein mann i 40-åra dømd til fengsel i fire og eit halvt år i Sogn og Fjordane tingrett.

Mannen må også betale 900.000 kroner i erstatning til dotter si.

– I ei slik sak, der straffskulda er erkjent, så er ein budd på at det vil komme ein dom og at det vil bli straff av ei viss lengd, seier forsvarar Paul-Inge Angelshaug.

Overgrepa ligg nokre år tilbake i tid, men er ifølgje avgjerda til tingretten til dels grove og nær opp til samleie. Eit av overgrepa skjedde då jenta fylte 12 år.

Saka vart rulla opp då jenta fortalde mora om overgrepa. Bakgrunnen var frykt for at også ei yngre syster vart utsett for overgrep.

Dagen etter oppsøkte mor og dotter valdsmottaket, der jenta fortalde om fleire overgrep.

Faren vart pågripen same dag og la alle korta på bordet i første avhøyr.

– Ikkje berre dei konkrete overgrepa som har vore øydeleggande

Ifølgje retten har faren i avgrensa grad bidrege med opplysningar for å avdekke omfanget på overgrepa.

Det er ikkje mistanke om at den yngre systera er utsett for overgrep.

I skjerpande retning legg retten vekt på at jenta var svært ung då overgrepa starta, og at dei heldt fram over ein lang periode.

– Det er ikkje berre dei konkrete overgrepa som har vore øydeleggande for fornærma, men endå meir den psykologiske smerta ho måtte handtere, åleine, mellom overgrepa, jf. strategiane ho etter kvart utvikla for å unngå nye overgrep, står det i dommen.

Retten meiner at faren såg følgjene overgrepa fekk for den unge jenta.

– Retten må legge til grunn at overgriparen såg årsakssamanhengen og konsekvensane overgrepa hadde for hennar psykiske helse. Likevel heldt overgrepa fram, skriv retten.

Politiet har brukt noko tid på å etterforske og få saka opp for retten. Både dette og tilståinga vart vurdert som formildande.

Mannen har to veker på seg til å vurdere om han vil anke straffutmålinga.

– Men det er ingenting som tilseier at dommen vil bli anka, seier forsvarar Angelshaug.