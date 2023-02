Får ekstraløyving

Helse Førde får 50 millionar ekstra. – Svært gledeleg, seier økonomidirektør i Helse Førde, Øystein Helleseth. Likevel er han tydeleg på at utfordringane er større enn løyvet dekker, skriv Firda. Måndag regjeringa med eit forslag om å styrke sjukehusa med 2,5 milliardar kroner. Om lag 50 millionar vil gå til Helse Førde. Helleseth seier at Helse Førde har hatt utfordringar som har vore så store at dei ikkje er mogleg å løyse utan ekstra løyvingar. Difor er han glad for beskjeden frå regjeringa.