Får 50.000 kroner av kommunen til å kjøpe seg bil: – Betyr svært mykje

– Å bu i Noreg utan å ha bil er eit problem, seier Oksana Khmelnitskiy.

Familien hennar har fått merke dette på kroppen fleire gonger sidan dei kom til den vesle bygda Stongfjorden i Askvoll kommune i fjor haust.

Skulen og norskkurset ligg ein 14 kilometer lang og svingete busstur unna heimen.

Utan bil er det også vanskeleg når borna Artem (7) og Lisa (14) skal på fotballtrening og dans på ettermiddagane. Eller når familien får lyst til å ta seg ein tur.

Så langt har den ukrainske familien vore avhengige av hjelp frå kommunen eller frivillige for å kome seg rundt.

Norskkurs er blitt ein del av kvardagen for dei ukrainske flyktningane. No gler dei seg til å få bilen på plass også, slik at dei kan leve meir fritt. Foto: astrid solheim korsvoll / nrk

Men no har Askvoll kommune bestemt seg for å gi 50.000 kroner i støtte til dei ukrainske flyktningane som vil kjøpe seg bil.

Halvparten av dei 50.000 kronene blir gitt i rein støtte, medan resten er rentefritt lån.

Det var Firda som først skreiv om saka.

– Vi er veldig glade for dette. Det betyr svært mykje, seier Khmelnitskiy og ektemannen Oleksandr Zaporozets.

Håper flyktningane blir verande

– Å ha bil i Askvoll er nærast ein nødvendigheit, seier ordførar Ole André Klausen (H).

Så langt er om lag ei handfull ukrainarar med førarkort aktuelle for bil-støtta. Dei andre får busskort.

– Har de støtta andre flyktninggrupper på same måte tidlegare?

– Den førre flyktninggruppa som kom frå Syria, hadde så vidt eg kjenner til ikkje den same moglegheita til å sette seg rett bak rattet slik ukrainarane har, seier Klausen.

Han seier at bil-støtta gjer at dei kan bruke større delar av kommunen til busetting. Så langt har dei slite med å finne nok bustader i sentrumsområda til dei nær 60 ukrainske flyktningane.

I år skal dei ta imot 30 nye.

Ordføraren håper ordninga vil få flyktningane til å bli verande i den fråflyttingstruga kommunen, også når krigen er over.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen er begeistra for ordninga Askvoll har fått til.

– At kommunane finn gode og kreative løysingar for busetting og integrering, applauderer eg, seier ministeren, som har høyrt om liknande ordningar andre stader.

Så langt har Noreg teke imot kring 40.000 ukrainske flyktningar. Dei bur spreidd omkring i heile landet. Dette er historisk mange.

Familien har fått låne bil nokre dagar. I staden for å ta buss, kan dei køyre dei 15 kilometerane heim. I dag har dei også med seg nokre naboborn. Foto: astrid solheim korsvoll / nrk

– Askvoll ønskjer å bruke bilstøtta til å busette i større delar av kommunen. Er det lurt, eller bør flyktningane helst bu sentralt?

– Å busette mindre sentralt er ein fin måte å løyse utfordringa med å busette flyktningar i så stort tal som vi gjer no, seier Mjøs Persen.

Ho legg til at kommunane også må finne løysingar slik at flyktningane ikkje blir for isolerte, men kan vere med i lokalsamfunnet.

Fram til 1. februar fekk ukrainske flyktningar i Vestland gratis buss. Denne ordninga er det slutt på, og no må kommunane betale for busskort. Det var også ein del av grunnen til at Askvoll gjekk inn for bilstøtte. Foto: astrid solheim korsvoll / nrk

Fleire har kjent seg isolerte

– Dette er veldig bra. No kan vi integrere flyktningane betre, seier flyktningkonsulent Christoffer Stølen

Særleg viktig er det for borna.

– Dei må tilbake i så normale liv raskast råd, og då er fritidsaktivitetar ein viktig del av dette.

Ein del flyktningar har kjent seg litt isolerte fordi det har vore vanskeleg å vere med på aktivitetar, fortel han.

Som flyktningkonsulent har Christoffer Stølen titt og ofte køyrd flyktningar når bussen ikkje går. Og det gjer han som regel ikkje. Stølen meiner det er viktig at flyktningane får moglegheit til å kome seg fritt rundt i kommunen på eiga hand. Foto: astrid solheim korsvoll / nrk

At det er dyrt å ha bil i Noreg har vore eit tema blant flyktningane, fortel Stølen.

– Men dei vil samkøyre og hjelpe kvarandre med pengar til drivstoff, seier han.

Få andre gjer som Askvoll

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI) har ikkje nasjonal oversikt over kor mange kommunar som gjer som Askvoll.

I Vestland er det berre Ullensvang som gjer same grep som sunnfjordkommunen.

Her får flyktningar som bur langt unna sentrum eller treng bil til barnehagelevering, mellom 15. 000- 27.000 kr i støtte.

– Dette har vore viktig for å kunne busette folk ulike stader i kommunen der det er dårleg offentleg kommunikasjon, seier ordførar Roald Aga Haug (Ap).

Han legg til at det også er viktig for folk si sjølvkjensle og fungering at dei kan greie seg best mogleg sjølve.

Denne veka har familien fått låne bil. Det gjer matvarehandelen litt lettare. Også turar i nærområdet blir lettare når dei får bil, fortel familien. Foto: astrid solheim korsvoll / nrk

I Austevoll sponsar kommunen førarkort og oppkøyring for flyktningar. I Sveio er det frivillige som har eit tilbod om øvingskøyring for dei som ønskjer å køyre opp.

Fleire av dei andre kommunane NRK har vore i kontakt med, seier dei vil vurdere å gjere som Askvoll.