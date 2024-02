Får 4 mill. til tryggare skulevegar

Vestlandskommunar får 3, 95 mill. til tryggare skulevegar og nærmiljø. Totalt er det tolv prosjekt som får pengar.

– Vi vil at fleire born skal sykle eller gå til skulen og fritidsaktivitetar, i staden for å bli køyrt med bil. For at det skal vere mogleg, treng dei trygge skulevegar og nærmiljø, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i ei pressemelding. Desse kommunane får pengar til tolv ulike prosjekt: Bremanger (tre prosjekt), Gulen (to prosjekt), Kvinnherad (to prosjekt), Askøy, Eidfjord, Lærdal, Stad og Ulvik.