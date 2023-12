Får 250 millionar frå Havbruksfondet

30 kommunar i Vestland får 250 millionar kroner av Havbruksfondet som deler ut pengar til oppdrettskommunane. Regjeringa har foreslått at det skal det utbetalast 1,4 milliardar til kommunar og fylkeskommunar som legg til rette for oppdrettsverksemd. Dette er ei auke på 900 millionar frå opphavleg budsjett.

I Vestland er det Kinn som får mest med 25 millionar kroner. Vestland fylke får om lag 37 millionar kroner inn på kontoen.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) seier dette er friske pengar inn i tronge kommunebudsjett som vil bidra til velferd og utvikling lokalt.

På same tid i fjor blei det utbetalt over 3 milliardar kroner. Årsaka til at beløpet varierer frå år til år er at pengane kjem gjennom produksjonsavgifta og ved sal av ny kapasitet til oppdrett, opplyser regjeringa.