Får 200.000 kroner i førelegg etter gravemaskinvelt

Eit entreprenørselskap frå bergensområdet har fått eit førelegg på 200.000 kroner for brot på arbeidsmiljøloven. Det skjer etter at ein gravemaskin velta 10 meter ned under arbeid på eit anleggsområde i 2020. Påtalemakta meiner verksemda ikkje hadde gode nok sikringstiltak i samband med sprengingsarbeid. Arbeidet medførte alvorleg fare for liv og helse, heiter det i førelegget. Saka skal opp i Hordaland tingrett i mai.