En ansatt oppdaget i går kveld en lysgranat sammen med avfallet kastet på NGIR sin gjenvinningsstasjon på Mjåtveit i Alver.

Den ansatte skulle tømme en konteiner for metallavfall etter at den var blitt fraktet til anlegget deres i Kjevikdalen, og oppdaget granaten da dørene ble åpnet.

Etter råd fra politiet plasserte de granaten på et avsperra område, et stykke unna gjenvinningsstasjonen, ansatte og publikum.

– Vi vet ikke om den er avfyrt eller ikke. Så vi behandler den som om den ikke er avfyrt, forteller Irene Fossheim hos Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap (NGIR).

FORSVARET: Eksperter fra Minedykkerkommandoen har kommet til renovasjonsanlegget i Alver for å undersøke lysgranaten. Foto: Alrik Velsvik / NRK

Orlogskaptein ved Forsvarets operative hovedkvarter, Wiggo Korsvik, bekrefter overfor Bergensavisen at Minedykkerkommandoen ved Haakonsvern i Bergen har rykket ut til gjenvinningsstasjonen.

Der skal de destruere granaten, forteller han til avisen.

Til Bergens Tidende sier orlogskapteinen at det går an å sette granaten sammen igjen etter detonering, slik at den ser like hel ut. Ifølge ham er det grunn til å tro at dette er tilfellet, og at granaten derfor er ufarlig.

De har likevel med seg røntgenmaskin for å undersøke hvorvidt granaten fremdeles er skarp. Om den er det, vil de ta den med seg til et egnet sted og detonere den der.

AVSPERRET: Lysgranaten er flyttet vekk, og Forsvaret er involvert. Foto: NGIR

Kan være lysgranat

Ifølge Fossheim tyder alt på at den ble kastet på Mjåtveit gjenvinningsstasjon lørdag 30. juli.

De har fulgt sine prosedyrer, og varslet politiet.

– Politiet mener det kan være en lysgranat fylt med fosfor, som er et farlig og etsende grunnstoff, sier Fossheim.

Lysgranater brukes til å belyse militære mål, og plasseres i bombekastere. Når de avfyres, detonerer de i luften, og lyser kraftig i rundt ett minutt.

Politiet har videre kontaktet Forsvaret for videre håndtering.

– Nå venter vi på beskjed fra Forsvaret om hva vi skal gjøre videre. Så granaten vil ligge der den er nå til vi vet hva vi skal gjøre med den.

Skal ikke leveres til gjenvinning

Fossheim hos NGIR minner om at eksplosivt avfall ikke håndteres av gjenvinningsstasjonene. Det skal leveres til butikker, produsenter eller importører som selger samme type eksplosiver.

– Eksplosiver skal ikke leveres på en gjenvinningsstasjon sammen med «vanlig» avfall, verken når det er avfyrt eller ikke.

Mistenkes å stamme fra militæret

Christian Couillault, sjef for minedykkerkommandoen i Forsvaret, opplyser til NRK at lysgranaten har blitt åpnet ved bruk av eksplosiver. Det viste seg at granaten var uten farlig innhold.

Couillault sier videre at granaten trolig stammer fra et skyte- og øvingsfelt for militæret, men at dette fremdeles er uvisst.