Fann tomt telt på festival – leiteaksjon i natt har ikkje gitt resultat

I natt har politiet og frivillige frå Røde Kors, Norske Redningshunder og Norsk Folkehjelp leita etter ein mann i 20-åra i området ved Frotveit søraust i Bergen.

– Det har vore leita utan at det er gjort nokon funn av verken personen eller gjenstandar som kan knytast til han. Me er framleis i søk i området, seier operasjonsleiar Tom Johannessen i Vest politidistrikt klokka 08.30.

Mannen skal ha delteke på ein festival der mellom anna musikk og fleire viking- og mellomaldertilknytte aktivitetar og yoga har stått på programmet.

Siste sikre observasjon var laurdag ettermiddag rundt kl. 17, fortel innsatsleiar Kent-Ove Håland.

Frotveit ligg landleg til, søraust i Bergen kommune.

Fann tomt telt med mobil og lommebok

Mannen vart meldt sakna i samband med nedrigging av festivalen, som har vart frå torsdag 6. til måndag 10. juli.

Meldinga kom like før 23.30 måndag kveld, frå ei sveitsisk kvinne som skal ha kome til festivalen saman med den sakna mannen, men ikkje ha hatt særleg kontakt med han i løpet av festivalen.

– Der oppdaga dei at eit telt stod tomt, og vedkomande som hadde leigd teltet var ikkje nokon stad å finna, sa den dåverande operasjonsleiaren på vakt i Vest politidistrikt, Eivind Hellesund, tysdag morgon.

Eit helikopter er med i leiteaksjonen. Foto: Sigurd Hamre / NRK

I teltet skal det ha blitt funne ein mobiltelefon og ei lommebok.

Dei næraste pårørande er informert om at han er sakna, opplyser politiet.

– Det er ikkje mistanke om noko kriminelt, men han har ikkje nokon tilhøyrsel til området. Me tenkjer at han kan ha gått seg vill, eller at det kan ha hendt han noko i terrenget, sa Hellesund klokka 05.50.

Røde Kors har hatt mannskap i området. Foto: Sigurd Hamre / NRK

Nye mannskap på plass

Ifølgje operasjonsleiar Johannessen har tre ekvipasjar frå Norske Redningshunder, 18 personar frå Røde Kors og fire-fem frå Norsk Folkehjelp vore i sving.

I tillegg har politiet søkt med hundeekvipasje. Norsk Folkehjelp har bidrege med drone.

– Me er no i ei ferietid, der det ikkje er så lett å få tak i frivillige over eit lengre tidsrom. Dei som no har vore der i natt er i ferd med å bli oppbrukt, sa Johannessen tidlegare tysdag.

Tysdag føremiddag fortel innsatsleiar Kent-Ove Håland at søket blir utvida vidare.

– No er nye, friske mannskap kome til staden. Det blir gjort søk i same område i dagslys, og vi får i tillegg hjelp av helikopter frå Sola, seier Håland.