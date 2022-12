Fann skadd bil i busslomme

Søndag kveld fekk politiet melding om at det stod ein bil parkert i ei møtelomme med skadar som tydar på ei ulukke. Det var ingen personar der. Politiet kom i kontakt med sjåføren, som forklarte at han sklei og trefte fjellveggen, men at han sjølv er uskadd.