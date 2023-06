Fann raudlista artar i Førdefjorden

Havforskarar har funne raudlista artar i Førdefjorden.

Forskarane fann korallar, gytande blålange og eit stort artsmangfald nær det planlagde deponiområdet til Nordic Mining. Det viser resultata etter at Havforskingsinstituttet (HI) køyrde to tokt i vestlandsfjordane; eit botntråltokt i november 2021 og eit økosystemtokt i februar 2022. Dei to tokta dekka kysten og fjordar frå Karmøy i Rogaland til Stad i Vestland. Det rike mangfaldet forskarane fann i Førdefjorden, inkluderte også fleire sårbare og trua artar. Deriblant blei bambuskorall (nært truga, Norsk raudliste 2021) dokumentert på dei to prøvetakingsstasjonane i Førdefjorden, og vest for innløpet til same fjord – i tillegg til i Buefjorden.