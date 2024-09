Fann hund – var stolen for sju år sidan

Då ein meldar ringde politiet laurdag, var det etter å ha funne ein tynn og avmagra hund, ein Border Collie, utan halsband, i Jølster i Sunnfjord.

– Denne var veldig kontaktsøkande, seier operasjonsleiar Steinar Hausvik til NRK.

Politiet kontakta Redgo, som henta hunden. Dei fann ein chip og fann kontaktinfo til eigar.

– Det viste seg at hunden blei meldt stolen for sju år sidan. Eigar blei veldig glad for den gode nyheita og vil forhåpentlegvis snart bli attendeført med hunden sin igjen, skreiv politiet på X.

– Det er fantastisk å finne ein hund etter sju år?

– Ja, utan tvil. Eg hadde blitt overstadig lykkeleg hadde det vore min hund, seier Hausvik.

Meldar ringde inn om hunden like før klokka 17.00 laurdag.