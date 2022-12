Fann forfrosen kvinne i sentrum

– Det var verkeleg bra at nokon sa i frå, seier politistasjonssjef Magne Straumstein til Sogn Avis. Søndag morgon varsla vitne naudetatane om ei tydeleg forfrosen kvinne i Sogndal sentrum. Politiet trur ikkje at kvinna har vore utsett for noko straffbart.