Politiet mistenker at den avdøde som blei funnen etter ein bilbrann i Øygarden søndag morgon er ei kvinne i 30-åra.

Bilen vart gjennomgått etter at brannen vart sløkt søndag føremiddag. Då vart det funne leivningar av eit menneske.

Ifølgje VG blei leivningane funne i bagasjerommet på bilen.

Den avdøde kvinna skal ha to barn med sikta, fortalde politiadvokat Eli Valheim på ein pressekonferanse klokka 19 søndag kveld.

Krimteknikarar er på staden søndag ettermiddag. Foto: Sigurd Hamre / NRK

Mannen som er sikta for drap erkjenner straffeskuld, skriv BT.

Det opplyser mannen sin forsvarar Jørgen Riple søndag kveld.

– Han erkjenner straffskuld etter sikting som ligg føre, seier Riple til BT.

Den antatt avdøde kvinna hadde valdsalarm i samband med mannen som no er sikta for drap. Han hadde ikkje besøksforbod mot kvinna då drapet skjedde.

– Det er for tidleg å seia noko om motiv. Det må vi komma tilbake til, seier Valheim.

Politi heldt pressekonferanse klokka 19. Foto: Synne Sørenes / NRK

Sikta blir avhøyrd i kveld

Politiet var i området og fann ein person som passa til vitneskildringar av ein person som var i området då brannen starta.

– Planen er at han skal i avhøyr i kveld, og at han blir framstilt for varetektsfengsel i morgon, seier Valheim.

Ifølgje ho bur begge i kommunar rundt Bergen. Mannen er norsk statsborgar, men er fødd i utlandet. Han er tidlegare dømd for trugslar, men det var mot ei anna kvinne.

Vadheim opplyser at den sikta blei pågripen i Øygarden utan dramatikk.

Politiet gjer undersøkingar på staden søndag ettermiddag. Presse får ikkje komme inn på området. Foto: Sigurd Hamre / NRK

Krimteknikarar har vore på staden og gjort undersøkingar av åstaden og det blir jobba med å henta inn informasjon gjennom avhøyr og innhenting av spor.

Politiet vil ikkje kommentera kva for nokre funn som er gjort på åstaden, eller om det er gjort beslag av våpen.

Politiet vil heller ikkje uttala seg om åstaden for drapet er den utbrende bilen eller ein annan stad.

Blomøy ligg nord i Øygarden kommune. Området er prega av lite busetnad og ein del industri.

Ordførar: – Sjokkerande

Ordførar i Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik, seier han er informert om hendinga.

– Det er sjokkerande når noko slikt visstnok har skjedd i vårt nærområde. No håpar vi politiet finn ut av kva som har skjedd raskt, seier han.

Foto: Gerd Johanne Braadland

– Det er enno veldig nytt og mykje er uvisst. Vi som kommune stiller sjølvsagt opp med dei ressursane politiet ber oss, seier han.