Fann daude sauer på gard – no må bøndene i retten

Eit par må møte i Sogn og Fjordane tingrett i januar tiltalte for brot på dyrevelferdslova. Ifølge tiltalen fann Mattilsynet 15 daude sauer og lam på garden under ein inspeksjon i mars. Ein sau blei avliva fordi den låg i dødskrampe. Dei ti andre sauene som var i live under inspeksjonen var så avmagra at dei blei avliva. Politiet har tidlegare sagt at dei mistenkjer at dyra ikkje har fått nok mat og at det har skjedd over tid. Det er sett av fire dagar til saka.