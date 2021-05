– Jodinnhaldet varierte veldig, men var absolutt høgast i dei reine algeprodukta, spesielt i typane fingertare, sukkertare og den asiatiske varianten kombu, seier forskaren bak studien, Inger Aakre.

I Noreg blir tang og tare stadig meir populært som mat. Sjøplantane er frå naturen si side rike på næringsstoffet jod.

Men får ein i seg for store mengder jod, kan det gi negative helsekonsekvensar som forstyrringar i stoffskiftet.

Aakre ved Havforskingsinstituttet var difor interessert i å finne ut meir om mengda jod i tang- og tareprodukt som er lett tilgjengelege i Noreg.

TILSKOT: I studien analyserte ein 14 ulike kosttilskot. For to av dei ville det å ta den anbefalte dosen som sto på pakningen gjere til at ein gjekk over den øvre anbefalte inntaksgrensa på 600 mikrogram. Foto: Suzanne Sagebø / NRK

– Urovekkande funn

96 ulike tang- og tareprodukt, matvarer tilsett tang og tare, eller kosttilskot er analyserte. Alle funne på butikkar i Bergen, Oslo og norske nettbutikkar.

– Funna er urovekkande, seier ho.

For tare-artane med høgast jodinnhald, kan inntak av mindre enn eitt gram vere nok til å overstige det anbefalte dagsinntaket.

Matvarer med tang og tare som ingrediens hadde mindre jod totalt sett, men også for desse produkta kunne det å ete éin porsjon gjere til at ein får i seg for mykje.

Tang og tare kan til dømes bli brukt som ingrediens i produkt som sjokolade, kaviar, krydder og chips.

– Det er naturleg at ein et større mengder av matvarer som inneheld tang og tare, enn reine algeprodukt, så også her vil ein kunne få i seg for store mengder jod.

ANALYSERT: Labingeniør Patrick-André Korneliussen har gjort analysane til studien til forskar Inger Aakre. Foto: Suzanne Sagebø / NRK

Dette er studien sine viktigaste funn:

Dei fleste produkta som vart analysert hadde for mykje jod.

For 54 av produkta vil berre éin porsjon eller dose overstige det som er anbefalt dagleg inntak av jod.

I reine tang og tare- produkt varierte jodinnhaldet frå 128 mikrogram til 62 000 mikrogram i berre éin porsjon, over 400 gonger meir enn dagleg anbefalt inntak av jod, som er 150 mikrogram. Øvre anbefalte inntaksgrense er 600 mikrogram.

Fleire av produkta hadde eit høgare jodinnhald enn det som sto merka på pakningen.

I tillegg har dei fått resultata frå ein liten studie med deltakarar som har tang og tare som ein del av kosthaldet sitt. Desse fekk veldig høge jodnivå rett etter måltida, målt i urinen. Fakta om jod Ekspandér faktaboks Jod er eit grunnstoff og eit næringsstoff som er essensielt for menneske. Kroppen klarar ikkje å produsere det sjølv, så det må tilførast gjennom maten vi et. Kvit saltvassfisk som torsk, hyse og sei, mjølk og egg er dei viktigaste kjeldene til jod i norsk kosthald. Jod har kun ein funksjon i kroppen. Det er en bestanddel av stoffskiftehormona tyroksin og trijodtyronin, som er viktige for mange prosessar i kroppen. I fosterlivet er stoffskiftehormona viktige for utvikling av hjernen og nervecellene. Difor er det spesielt viktig at gravide får tilstrekkeleg med jod frå kostholdet. På lik linje med dei fleste næringsstoff, er det ikkje bra med verken for mykje eller for lite jod. Både for mykje og for lite kan gje negative helsekonsekvensar, som forstyrringar i stoffskiftet. I Noreg er det mest vanleg å ha jodmangel, sidan jod finns i så få matvarer. Derimot kan nokre spesielle matvarer som til dømes tang og tare innehalde såpass store mengder at inntaket blir for høgt.



Kan gje negative helsekonsekvensar

Jod er eit mineral som er nødvendig for at kroppen skal klare å produsere hormon som regulerer stoffskiftet.

Jodmangel er eit stort helseproblem verda over, men det mange ikkje veit er at for mykje jod også kan gi helseplager.

– Både jodmangel og for mykje jod er knytt til risiko for forstyrringar i stoffskiftet, forklarar Inger Aakre.

Lise Rokkones er seksjonssjef for sjømat i Mattilsynet. Ho er spesielt kritisk til at fleire av produkta var feilmerka, og seier funna i studien kan få konsekvensar.

KRITISK: Lise Rokkones i Mattilsynet er kritisk til at produsentar har feilmerka produkta sine. Foto: Suzanne Sagebø / NRK

– Vi må sjå om vi skal ta affære mot produsentane. Det er fullt og heilt deira ansvar å sikre at dei ikkje slepp produkt som kan vere farlege for forbrukarane.

– Uheldig

Marit Gjerstad er prosjektleiar i foreininga Norwegian Seaweed Association. Ho seier det er uheldig at produsentar har feilmerka produkta sine.

– Merkinga skal vere rett. Vi jobbar no med ein felles bransjestandard med tanke på merking og kommunikasjon til forbrukar, som vi vil oppfordre alle til å ta i bruk.

Det er per i dag ingen krav til merking av jod-nivå, men om ein vel å merke, må det stemme overeins med innhaldet.

Gjerstad vedgår at høgt jodinnhald er ei utfordring for næringa, som er relativt ny i Noreg. Ho meiner likevel det er forsvarleg å halde fram.

– Vi er heilt i startgropa og det er mykje uløyst, så vi treng all forsking og utvikling vi kan få i det vidare arbeidet.