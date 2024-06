Fann 34 daude sauer på gard i Nordfjord – mistenkjer dei har svelte i hel

I starten av april rykte Mattilsynet og politiet ut til ein gard i Nordfjord etter at ei bekymringsmelding tikka inn.

Her fann dei 34 daude sauer.

– Dei hadde døydd i fjøset i løpet av vinteren. Vi mistenkjer at dei ikkje har fått nok mat, seier Inger Helen Stenevik, jurist i dyrepolitiet Vest.

– Dette er ei veldig alvorleg sak. Vi mistenkjer at dyra har lidd over fleire månader, og i tillegg gjeld det mange dyr, seier juristen.

Politiet mistenkjer dei to nordfjordbøndene for grove brot på dyrevelferdslova.

Politiet kom også over seks levande sauer på garden. Dei var i dårleg forfatning og måtte avlivast. I tillegg var det storfe på garden, men desse var i betre hald.

Av dyrevelferdsmessige grunnar har Mattilsynet avvikla heile dyrehaldet, fortel Stenevik.

Saka er under etterforsking. Bøndene er ikkje blitt avhøyrde enno. Når avhøyra og etterforskinga er ferdig, blir saka sendt over til statsadvokaten. Her blir det teke vurdering om det skal takast ut tiltale basert på siktinga som Stenevik vil skrive.

Forsvararen til dei to bøndene, Ivar Blikra, seier han har ingen kommentar til saka.

Sidan saka er under etterforsking, kan ikkje Mattilsynet kommentere saka, seier avdelingssjef Bente Sande i avdeling Nordfjord.

Saka i Nordfjord er berre ei av fleire saker som gjeld vanskjøtsel. Mellom anna blei det funne 15 daude sauer på ein annan gard i Nordfjord. Her slo retten fast at dyra svalt i hel og den eine bonden blei dømt til tre månader fengsel. Saka blei anka til Gulating lagmannsrett av begge partar, og det er snart venta dom.