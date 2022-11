Familien til Sunniva lettet over dommen

Familien til Sunniva Borgen uttaler seg til NRK om dommen på 17 års fengsel for drapet.

– De er lettet over at saken er over, selv om de alltid vil leve med tragedien og tapet over Sunniva, sier familien via bistandsadvokat Beate Hamre.

Familien opplever at dommen er grundig og god, og er tilfreds med at dommen er strengere enn det aktor ba om.

– Straffens lengde reflekterer sakens grovhet og det tragiske utfallet domfeltes handlinger fikk, uttaler familien.