Familien til Sunniva Borgen: Tilfreds med at anken ble forkastet

Mannen som drepte Sunniva Borgen anket straffen han ble idømt av Hordaland tingrett. Anken er nå forkastet.

Gjennom sin bistandsadvokat Beate Hamre, sier familien til Borgen at de er tilfreds over at anken ble forkastet.

– Familien er fortsatt sterkt preget over tapet av Sunniva og den brutale måten hun ble frarøvet livet på. De er tilfreds over at anken ble forkastet og at lagmannsretten, på samme måte som tingretten, fant at drapet ble utført under særdeles skjerpende omstendigheter, skriver Hamre til NRK.