– Det er heilt enormt alt som blir gjort, seier Julie Ordahl.

Ho er veslesyster til Christoffer Ordahl, og ho har vore i Stryn sidan måndag då Christoffer blei meldt sakna av familien.

30-åringen har ikkje gjeve livsteikn frå seg sidan han var på fjelltur i Stryn fredag 10. mai.

For fjerde dag på rad har det blitt leita med mannskap frå Røde Kors, Norske Redningshunder, sivilforsvaret og frivillige etter Christoffer.

Familien kan ikkje gjere anna enn å vente, men har også vore i fjellet og sett alle som søkjer etter Christoffer.

Julie Ordahl er i Stryn. Foto: Arne Stubhaug / NRK

– I ein så vanskeleg situasjon som me er i no, så har det gitt oss ei viss form for tryggleik og noko ro, at me får vere så involvert som det me er, seier Julie.

Familien er takksame apparatet som har vore i gang.

– Det er heilt utruleg. Eg kunne aldri førestilt meg at det kunne bli så omfattande som det som det har vore her no, seier Julie.

– Eg er utruleg glad i han. Det er ein kjempefin bror og ein god ven. Det er mange som sit og ventar og håpar at han skal kome trygt heim, seier Julie.

Etter ynskje frå familien til den sakna, gjekk politiet ut med bilete og namn tysdag kveld. Politiet ber også om tips frå publikum.

Christoffer Ordahl har vore sakna sidan måndag. Førebels har ikkje leiteaksjonen gjeve resultat. Foto: PRIVAT

Kalla inn mannskap frå nabofylka

Torsdag ettermiddag har det blitt observert eit fotavtrykk frå menneske ved Skredfjellet, i eit område det er unaturleg å gå i, melder politiet til Fjordingen.

Politiet understrekar at det har vore mykje mannskap i fjella, og at spora kan vere avsett av Røde Kors-mannskap som har søkt i området.

Store styrker har delteke i leitinga etter mannen frå Risør, som er busett i Arendal.

– No er det også kalla inn mannskap frå Møre og Romsdal og Innlandet, seier operasjonsleiar Tore-André Brakstad i Vest politidistrikt torsdag morgon.

Dette kjem i tillegg til eit stort tal frivillige, hovudsakleg frå Vestland, som sidan måndag har delteke i leitinga. Totalt er det 25 personar og tre dronar som blir brukt til å søkje i fjellet.

– Det er ein redningsaksjon. Vi leitar så lenge det er lys å leite i, og så lenge vi har håp om å finne han i live, sa innsatsleiar for politiet, Vidar Stavik, til NRK.

Det har vore plussgrader i fjellet både på dagtid og nattetid, som styrkar politiet i trua på å kunne finne den sakna i live.

– Så langt har vi søkt gjennom ein god del av fjellområdet, og det er eit krevjande fjell å søkje i, seier Morten Hagen som er politi og innsatsleiar i Nordfjord til NRK.

Det store søkeområdet vert opplyst å vere krevjande, med både bratt terreng og stadvis dårleg snø å ta seg fram på. Foto: Norske Redningshunder

Sende Snapchat fredag kveld

Politiet er ikkje kjende med kva planar mannen hadde for opphaldet då han kom til Stryn med buss før helga. Etter planen skulle han sjekke ut frå Stryn camping laurdag.

Politiet veit han gjekk frå strynesida til Årheimsfjellet like over klokka 10 fredag.

Ifølgje Fjordingen er siste kjende lokasjon ved Skredfjellet mellom Hoven og Stryn, der mannen sende ein Snapchat frå mobiltelefonen sin. Dette skal ha vore like før klokka 18 fredag kveld.

Politiet har konsentrert søket rundt fjelltoppane Staurinibba og Årheimsfjellet som ligg i området mellom Stryn og Loen. Årheimsfjellet på 1.007 meter over havet.

Staurinibba ligg på 1.379 meter over havet. Turen vert skildra som middels krevjande.

Kor lenge søket held fram skal vurderast fortløpande.