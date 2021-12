– Når ein veg har lite trafikk tenkjer mange bilistar at dei berre kan gje gass, sidan dei ikkje kjem til å møta trafikk. Det er det som er farleg, seier Synnøve Skarpenes.

Ho er mamma til 6.-klassingen Oda Bremer Skarpenes (11). Dei er busett i Sveio kommune sør i Vestland.

Frå heimen til skulen i tettstaden Førde er det 3,9 kilometer.

Her må Oda gå kvar dag, langs fylkesveg 4944.

Vegen er smal og uoversitktleg og under fire meter brei.

Samstundes er fartsgrensa 80 kilometer i timen.

– Frustrerande

Fram til og med 4. klasse hadde Oda gratis skuleskyss. Men dette mista ho då starta i 5. klasse.

– Då tenkte eg at eg kunne gå eller sykla. Men det var før eg skjønte at det kunne vera farleg, seier 11-åringen til NRK.

Det var Statsforvaltaren som bestemte at vegen var trygg nok til å gå langs.

I vedtaket heiter det at dei vurderer Fv. 4944 som lite farleg, sidan trafikkmengda er liten. Og at 11 år gamle Oda no er i betre stand til å forstå trafikken.

Sidan då har foreldra kjempa mot både Sveio kommune og Statsforvaltaren i Vestland om rett til gratis skuleskyss.

– Oda er fullt ut i stand til å forstå og skjønna trafikken. Det er ikkje ho eg er redd for. Det er dei bilistane som slett ikkje bryr seg om fartsgrensa eg er redd for, seier mamma Synnøve Skarpenes.

– Det har heilt klart vore frustrerande å føra denne kampen, legg ho til.

Gratis skuleskyss Ekspandér faktaboks I opplæringslova heiter det følgjande om skuleskyss: § 7-1.Skyss og innlosjering i grunnskolen Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda. I vurderinga om ein skuleveg er farleg eller ikkje, er det ofte vist til rettleiaren som Trygg Trafikk har utarbeidd. Der heiter det mellom anna at ein førsteklassing: Har lita trafikkerfaring, er små av vekst, noko som gjer det vanskeleg for dei å sjå og bli sett.

Ser detaljar, men oppfattar ikkje alltid samanhengar.

Har vanskar med å forstå det dei ser og høyrer i trafikken.

Klarer ikkje å bedømme avstand og fart til bilar som nærmar seg.

Forstår ikkje at bilar kan dukke opp når dei sjølv ikkje ser dei

Følgjer reglar ukritisk I Vestland fylke er det over 2.100 elevar som har skuleskyss med taxi i staden for buss, og som må gå til oppsamlingsplass. Vidare har cirka 1.000 elevar, med ulike funksjonshemmingar, skyss med henting heime. Kjelde: Lovdata, Trygg Trafikk, og Skyss.

Sivilombodet: – For høg terskel

Men før jul tok saka ei ny vending.

Då kom Sivilombodet til ein annan konklusjon enn kommune og Statsforvaltar.

I sin uttale skriv dei følgjande:

«Ombudet er kommet til at Statsforvalteren synes å ha lagt til grunn en for høy terskel ved vurderingen av om skoleveien er «særleg farleg» for eleven.»

Dei legg mellom anna vekt på:

Vegen er under fire meter brei

Dårleg og ingen vegskulder

Svingar og uoversiktlege parti

I sum er dette tilstrekkeleg for å overstiga terskelen for særleg farleg skuleveg

Og saka til Oda og familien er ikkje unik. Fleire har klaga til Sivilombudet om liknande saker.

Tek ny vurdering

Dei fire siste åra har Sivilombodet fått til saman 12 klagesaker som gjeld avslag på skuleskyss etter opplæringslova. Førebels er det berre saka i Sveio som har ført til ein uttale frå Sivilombodet.

– Det er veldig sjeldan at me kjem til ein annan konklusjon enn lokale myndigheiter, men i denne saka gjorde me det, seier sivilombod Hanne Harlem.

Seksjonsleiar Mats Petter Sydengen hjå Statsforvaltaren i Vestland seier dei tek uttalen frå Sivilombodet til etterretning.

– Me skal no gå igjennom saka på nytt. Praksisen er at me retter oss etter kva Sivilombodet uttaler, men dette er for tidleg å svara på i denne konkrete saka, seier han.

Meiner regelverket er for uklart

Forslag til ny opplæringslov har nyleg vore ute på høyring, og i sin uttale meiner Sivilombodet at dagens lov er for uklar i kva som er å rekna som særleg farleg skuleveg.

– Me har peikt på at lovgjevar må vera tydlegare på kva som skal vera terskelen for å kalla ein veg for særleg farleg, og kva som er samanlikningsgrunnlaget, seier Harlem.

Også Trygg Trafikk meiner dagens regelverk er for uklart.

– Reglane og retningslinjene for kva som er ein særleg farleg eller vanskeleg skuleveg er uklare og det fører til ulik praksis kringom i landet, skriv Knut Olav R. Nestås, regionleiar i Trygg Trafikk Vestland i ein e-post til NRK.

Mats Petter Sydengen hjå Statsforvaltaren meiner det er for tidleg å svara på om saka i Sveio får betydning for andre saker om skuleskyss.

– Kva som er akseptabel risiko har jo endra seg. For 50 år sidan brukte ein ikkje setebelte i bil. Og eg ser at Sivilombodet meiner at dette er eit element som me må ta inn i våre vurderingar, seier han.