Fallskjermklubben på Voss fortsetter driften

4. juli sendte advokatfirmaet SANDS ut en pressemelding på vegne av investorselskapet Bømoen AS, som er grunneier av den gamle militærleiren på Bømoen.

Her kom det frem at de ikke vil forlenge avtalen med fallskjermklubben på Voss. I brevet krevde selskapet at klubben avslutter all sin aktivitet på området, og rydder opp etter seg.

De ba også fallskjermklubben om å rive bygningene på tomten, slik at de kan bruke området selv til næringsvirksomhet.

I dag gikk fristen ut for å svare på kravet. NRK har fått innsyn i brevet, som er datert 10. juli. Her hevder advokat Torgils Bryn på vegne av fallskjermklubben at de har rett til to års oppsigelsestid.

Svarbrevet er også omtalt av Avisa Hordaland.

– Bømoen AS må gjerne prøve seg, men vi har fortsatt rett til å være her ifølge tomtefesteavtalen. Vi ville aldri gått med på å pakke sakene våre etter over 40 års drift, sier daglig leder i fallskjermklubben, Andreas Håland Heimli.

Siden forhandlinger fortsatt pågår med kommunen, mener fallskjermklubben at de kan drive videre til sommeren 2026.

Fallskjermklubben opplyser at de drifter som normalt i sommer, og at saken kan ende i retten om ikke Bømoen AS godtar det.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Bømoen AS for kommentar, foreløpig uten hell.