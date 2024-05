Fallskjermhopper til sykehus etter ulykke på Voss

Både ambulanse og politi rykket ut til Voss etter melding om at en fallskjermhopper hadde landet på et tak ved Bømoen flyplass. Politiet skriver at vedkommende deretter falt ned cirka 2 meter på bakken. Fallskjermhopperen var våken og tilsnakkende, og blir frakta til Voss sykehus for legesjekk.