Fakkeltog mot stenging av Sandbrekkevegen i Bergen

Om lag 120 personar deltok måndag kveld i eit fakkeltog som gjekk i Sandbrekkevegen og Sanddalsvegen i Fana i Bergen.

Tidlegare i haust blei Sandbrekkevegen stengd for trafikk etter at naboar over tid hadde bede om eit gjennomkøyring forbode-skilt.

Initiativtakarane til kveldens fakkeltog meiner at stenginga har ført til auka reiseveg for dei som bur i Sandbrekkevegen og auka trafikk i Sanddalsvegen, skriv BT. Chris Jørgen Knudsen Rødland, gruppenestleiar for Bergen Høgre, var ein av dei som heldt appell for dei frammøtte, kor han kritiserte kommunen for eit «svakt grunngitt vedtak».

Tidlegare byråd for klima, miljø og byutvikling, Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) som gjennomførte stenginga i si tid, seier til avisa at det «var rett der og då».