Fagskulen i Måløy får nybygg

– Skulane våre i Måløy har behov for meir plass, seier fylkesordførar Jon Askeland. Dette etter at fylkestinget har vedteke at Fagskulen skal flytte ut av den vidaregåande skulen til eit nybygg like ved. Utbygginga kostar 45 millionar kroner.