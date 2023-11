Fagforeningsleder i TV 2: – En vond og vanskelig dag

– Dette er en vond og vanskelig dag for mange i TV 2, sier klubbleder Margrethe Håland Solheim i fagforeningen NJ.

TV 2 varsler i dag at de må klare seg med 120 færre årsverk, og at mellom 45 og 50 årsverk.

– Samtidig har det vært mye usikkerhet og spekulasjoner en god lenge, derfor er det bra å få en del svar i dag. Klubben håper og tror at alt skal løses ved hjelp av frivillige løsninger, og at vi skal unngå oppsigelser. Vi opplever at det har vært en ryddig prosess så langt, og vi forventer at det fortsetter slik også i tiden som kommer, sier hun.