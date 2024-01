Fagforbundet: – Gode nyheter for de ansatte

Fagforbundet mener det var godt nytt som kom i Helseministeren sin sykehustale i dag.

– Gode nyheter for de ansatte på sykehuset at det ikke lenger forventes at de skal løpe fortere og jobbe mer, men heller jobbe smartere, sier leder i Fagforbundet Mette Nord.

Forbundslederen er fornøyd med tydelige krav om bedre oppgavedeling, fjerning av effektiviseringskrav og trygghet for akutt- og fødetilbudet i nord. Hun mener oppgavedeling sikrer bedre bruk av folks kompetanse.